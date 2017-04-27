Следственный комитет Армении подтвердил задержание сотрудника ереванского офиса ЕС

Следственный комитет Армении подтвердил информацию “ФактИнфо” о задержании сотрудника ереванского офиса Европейского союза. “В рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, по подозрению в совершении хищения денежных средств в особо крупных размерах из средств грантов, выделенных делегацией Европейского союза в Армении, 26 апреля 2017 года была задержана координатор грантовых программ делегации ЕС в РА Марине Папян”, - сообщила советник председателя СК Армении Сона Трузян на своей странице в соцсети Фейсбук. Как сообщалось ранее, в производстве Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту хищений средств грантов, выделенных делегацией Европейского союза в Армении. В рамках дела проходят обвиняемыми 10 человек, есть также разыскиваемые.