По предварительным данным, погибший военнослужащий сам нанес себе смертельное ранение из табельного оружия - СК

Вo 2-ом гарнизонном следственном отделе главного военно-следственного управления следственного комитета РА проводится расследование для выяснения причин гибели военнослужащего, рядового Карена Аветисяна. Об этом сообщают из пресс-службы Следственного комитета РА. Рядовой Карен Арменович Аветисян был найден около 05:00 25 апреля 2017 года на боевой позиции N-ой воинской части со смертельным огнестрельным ранением в области челюсти. По предварительным данным, смертельное ранение нанес себе сам К. Аветисян из табельного оружия. По данному инциденту заведено уголовное дело по характеристикам ч. 1 ст. 110 УК РА, ведется предварительное следствие. Предпринимаются необходимые следственные меры для всестороннего, полного и объективного расследования случившегося, назначены экспертизы.