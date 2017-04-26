По предварительным данным, погибший военнослужащий сам нанес себе смертельное ранение из табельного оружия - СК

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 26 Апреля 2017, 10:42
Вo 2-ом гарнизонном следственном отделе главного военно-следственного управления следственного комитета РА проводится расследование для выяснения причин гибели военнослужащего, рядового Карена Аветисяна. Об этом сообщают из пресс-службы Следственного комитета РА.

Рядовой Карен Арменович Аветисян был найден около 05:00 25 апреля 2017 года на боевой позиции N-ой воинской части со смертельным огнестрельным ранением в области челюсти.

По предварительным данным, смертельное ранение нанес себе сам К. Аветисян из табельного оружия.

По данному инциденту заведено уголовное дело по характеристикам ч. 1 ст. 110 УК РА, ведется предварительное следствие.

Предпринимаются необходимые следственные меры для всестороннего, полного и объективного расследования случившегося, назначены экспертизы.

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