Суд в США признал незаконной часть миграционного декрета Трампа

Суд в Сан-Франциско во вторник, 25 апреля, признал одну часть миграционного декрета Дональда Трампа противоречащей конституции. Своим декретом Трамп пытался отменить выделение федеральных грантов для городов, которые принимают людей вне зависимости от их официального статуса пребывания и обеспечивают их предметами первой необходимости. Таким образом городам, прибегающим к подобной практике, должны были сделать невозможным предоставление защиты для нелегальных мигрантов. Из решения суда следует, что распределение федеральных грантов является задачей Конгресса США, а не президента, а соответствующий пассаж в декрете назван недействительным. Иск в калифорнийский суд подали два города этого штата - Сан-Франциско и Санта-Клара. Еще одно исковое заявление, от города Ричмонда, находится на рассмотрении. Приемом беженцев, вне зависимости от их статуса, занимаются в США свыше ста городов, округов и штатов. В их числе - Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон и Нью-Йорк.