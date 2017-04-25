Подозреваемый в убийстве военнослужащего российской военной базы в Гюмри 21-летнего Дмитрия Ялпаева А. Дж., который прибыл в Гюмри из Степанавана, как оказалось, вырос в греческих Солониках, сообщает Aravot.am-. Газета сообщает, что, сдаваясь полицейским, он заявил, что является мусульманином. Аравот сообщает, что подозреваемый – фанатичный верующий, мусульманин суннитского толка. Он ходит с Кораном за пазухой и владеет несколькими языками – греческим, арабским, английским. Подробности здесь.
Подозреваемый в убийстве русского солдата называет себя мусульманином
- Право - 25 Апреля 2017, 17:06