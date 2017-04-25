В МИД РФ заявили о «белых пятнах» в истории с азербайджанским диверсантом Дилгамом Аскеровым

В МИД России отмечают, что в истории с азербайджанским диверсантом Дилгамом Аскеровым есть «белые пятна». АРЦАХПРЕСС - В частности заместитель директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожин отвечая на вопрос азербайджанских СМИ о ситуации с Аскеровым в свете с наличием у него также и российского гражданства, отметил, что в МИД РФ «последовательно отстаивает законные интересы всех россиян, независимо от их национальности». При этом Кожин отметил, что в ситуации с Аскеровым есть немало вопросов. «Как известно, зона нагорно-карабахского конфликта относится к числу тех мест, от посещения которых российским гражданам рекомендовано воздерживаться. Данная рекомендация, в частности, размещена на консульском портале нашего Министерства. При этом мы принципиально против криминализации в качестве уголовного преступления мирных посещений тех или иных территорий журналистами или частными гражданами. Что касается конкретно Дилгама Аскерова, то приходится констатировать, что он (как позже А.Лапшин) пренебрег вышеупомянутой рекомендацией МИД России. Поскольку российские власти перемещения своих граждан после их выезда за рубеж не могут контролировать, то в этой истории для нас есть «белые пятна». Так, нам не известно наверняка, знали ли в Баку о намерении этого российского гражданина посетить зону конфликта. Но факт тот, что после задержания Д.Аскерова в Нагорном Карабахе копию его общегражданского российского паспорта мы получили именно от азербайджанских властей. Точно так же не могу с уверенностью утверждать, что Д.Аскерова поощряли нарушить рекомендацию МИД России. Но ведь как-то же он перешел тщательно охраняемую «линию соприкосновения»? Если азербайджанские СМИ, включая небезызвестный официозный интернет-портал «Хаккын», искренне озабочены судьбой Д.Аскерова, то надо прежде всего прекратить пропагандистскую шумиху вокруг его дела. Она серьезно мешает нашим усилиям облегчить по гуманитарным основаниям участь этого российского гражданина». Напомним, что граждане Азербайджана, диверсанты Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, а также ликвидированный третий участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие и боеприпасы, 29 июня 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР и проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. Они с применением оружия 4 июля похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого было обнаружено 15 июля с огнестрельными ранениями в лесной полосе общин Карвачар и Манашид Шаумянского района. Кроме того, Гасанов вечером 11 июля на 32-ом километре автодороги Варденис – Карвачар на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 года рождения), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области Карине Давтян нанес огнестрельные ранения. Он оказал вооруженное сопротивление в ходе операции по его задержанию и был обезврежен. По решению суда в Нагорном Карабахе 29 декабря 2014 года Аскеров приговорен к пожизненному заключению. Гулиев приговорен к 22 годам лишения свободы. Апелляционный и Кассационный суды оставили приговор без изменений.