США ввели санкции против Сирии за химическую атаку в Идлибе

США ввели персональные санкции против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра в ответ на то, что Вашингтон называет химической атакой сирийского режима против мирного населения в провинции Идлиб в начале апреля. О расширении американских санкций против Сирии объявил министр финансов Стивен Мнучин. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в черный список 271 сотрудника центра. По словам Мнучина, это ученые-химики, а также работающие в смежных областях люди - власти США считают, что все они по меньшей мере с 2012 года работали над программой по изготовлению химического оружия для правительства Башара Асада. Их активы в США должны быть заморожены. Американским гражданам будет запрещено иметь с ними какие-либо отношения. Власти США считают, что именно в этом научном центре был произведен зарин, который, по мнению Вашингтона, правительственные вооруженные силы использовали для проведения химической атаки в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, контролируемом повстанцами. "Эти санкции нацелены на научный центр, обеспечивший ужасную атаку диктатора Башара Асада против невинных мужчин, женщин и детей", - говорится в заявлении Мнучина, которое цитирует агентство Ассошиэйтед пресс.