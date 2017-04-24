Каро Пайлан призвал турецкий парламент расследовать преступления 1915 года

Депутат от оппозиционной прокурдской Демократической партии народов, этнический армянин Каро Пайлан представил турецкому парламенту письменное требование о расследовании насильственной депортации армян в Османской империи в 1915 году и обнародование имен государственных деятелей, которые ответственны за гибель миллионов людей. Как сообщает bianet.org, Каро Пайлан потребовал провести расследование хода выполнения действовавшего в Османской империи с 27 мая по 1 июня указа о «временном переселении» и обнародовать имена виновных за гибель людей.