Я не считаю чужое богатство – Мовсес Акопян

В отличие от предыдущих дней, этой ночью выстрелов было больше, но ситуация в целом не изменилась. Об этом на мемориальном комплексе Цицернакаберд заявил начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.

Журналисты попросили указать на перемены в армии после Апрельской войны. В ответ на замечание о том, что от вложений в армию до Апрельской войны армия не совершенствовалась, зато обогащались генералы, Мовсес Акопян сказал: «Я не разделяю вашу оценку. Оценку вооруженным силам дает верховный главнокомандующий, и он уже дал свою оценку. Я этими вопросами не занимаюсь и не считаю чужие богатства. Меня волнует ситуация на передовой и в армии».

Мовсес Акопян сказал, что после Апрельской войны многое изменилось. «Наша армия сейчас лучше вооружена, передовая оснащена надежнее и солдаты защищеннее», сказал он.