Уроженец Армении сбежал из плена колумбийских повстанцев с их оружием

Гражданин России и Армении Арсен Восканян, взятый в Колумбии в плен повстанческой группировкой Армия национального освобождения (АНО), отнял оружие у конвоиров, ранил пятерых человек и сбежал.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на информацию АНО, господина Восканяна готовили к освобождению. "Центральное командование АНО сожалеет, что не смогло выполнить операцию по освобождению",— сообщают повстанцы на своем сайте.

Арсен Восканян в Колумбии занимался ловлей ядовитых лягушек для их продажи на международном рынке.

В настоящее время АНО является единственной крупной повстанческой группировкой, действующей в Колумбии. Ранее крупнейшая организация повстанцев, Революционные вооруженные силы Колумбии, со второй попытки достигла соглашения с властями страны о разоружении и возвращении к мирной жизни. Об этом сообщает