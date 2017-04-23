В Донбассе погиб сотрудник ОБСЕ

На востоке Украины погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, еще один получил ранения. Автомобиль, на котором они ехали, в воскресенье, 23 апреля, подорвался на мине в Луганской области. Действующий председатель ОБСЕ Себастиан Курц подтвердил это сообщение. "Трагическая новость с Украины: Патруль СММ подорвался на мине. Один участник патруля ОБСЕ погиб, еще один - ранен", - написал он на своей странице в Twitter. Курц назвал "гибель коллеги шоком для всей ОБСЕ". Он потребовал тщательного расследования случившегося и наказания виновных. Сотрудник ОБСЕ, погибший в результате взрыва, был американцем. Ранения получила гражданка ФРГ, сообщил представитель МИД Австрии в интервью агентству dpa. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб к северо-западу от Луганска - одного из главных опорных пунктов пророссийских сепаратистов. Сепаратисты возложили ответственность за случившееся на украинскую армию. В состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины входит около 600 сотрудников.