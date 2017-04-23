У подозреваемого в убийстве российского солдата были проблемы с психикой

Армянские следователи подозревают в убийстве российского военнослужащего в Гюмри местного жителя, имеющего проблемы с психическим здоровьем. "Во время воинской службы в ноябре 2016 года он несколько раз наносил себе увечья. С целью узкоспециализированной проверки был переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза", - заявили в Следственном комитете Армении. При этом Интерфакс передает слова прокурора Ширакской области Армении Карена Габриеляна, который не подтвердил информацию о нарушениях психики у подозреваемого. "Все эти сообщения подлежат тщательной проверке", - настаивает прокурор. Предварительное следствие по уголовному делу ведет главное управление по расследованию особо важных дел армянского СК. Согласно сообщению пресс-службы Южного военного округа России, на российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева напали днем в субботу. Ему нанесли ножевое ранение, от которого он скончался.