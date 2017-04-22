Установлены обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Вайоцдзорской области Армении

В рамках расследуемого Главным военным следственным управлением Следственного комитета Армении уголовного дела установлен ряд имеющих существенное значение обстоятельств гибели военнослужащего-контрактника Нарека Акопяна, один человек задержан, сообщает пресс-служба СК РА. Военнослужащий контрактной службы Нарек Акопян (1986 года рождения_ получил несовместимое с жизнью ранение 21 апреля около 10:25 во время полевых тренировок в Вайоцдзорской области. В ходе предпринятых мер был произведен осмотр места происшествия, установлен круг находившихся там лиц, допрошены сослуживцы. В ходе предварительного следствия были добыты фактические данные о том, что в ходе проведения специальных тренировок младший сержант, проходящий контрактную службу в той же воинской части, во время чистки закрепленного за ним автомата "АКМС" нарушил правила обращения с оружием, нажав на курок без проверки наличия патрона в патроннике. В результате этого находившийся неподалеку военнослужащий-контрактник, рядовой Нарек Завенович Акопян получил смертельное огнестрельное ранение в правую паховую область. Младший сержант задержан. "Назначена судмедэкспертиза, а также комплексная судебно-трасологическая и судебно-баллистическая экспертиза. Продолжают проводиться необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, объективного и полного расследования", - отмечается в сообщении.