СМИ сообщили о взрыве возле здания ФСБ в Хабаровске

«Пятый канал» сообщает, что в Хабаровске прогремел взрыв возле здания ФСБ. По данным источника РБК в спецслужбе, в здании произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум три человека Возле здания ФСБ в Хабаровске прогремел взрыв, сообщает «Пятый канал». В то же время источник РБК в спецслужбе сообщил, что в здание Хабаровского управления ФСБ вошел неизвестный с оружием и открыл огонь. По словам собеседника агентства, в результате нападения пострадали по меньше мере три человека. Оперативный дежурный главного управления ФСБ по Хабаровскому краю не смог подтвердить или опровергнуть РБК информацию о взрыве. «Пока без комментариев», — сказал он. Дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Хабаровскому краю заявил РБК, что ведомство пока не может комментировать информацию о произошедшем у здания УФСБ.

