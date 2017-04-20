В Москве убит коммерсант-армянин

Московский комсомолец Владелец торгового центра на юге Москвы, бизнесмен Александр Багирян был смертельно ранен 19 апреля возле его офиса на Симоновском Валу на глазах охраны и свидетелей, не ожидавших, что экс-компаньон предпринимателя вытащит пистолет и начнет палить. Как стало известно «МК», в районе 21.00 61-летний Багирян в сопровождении секьюрити выходил из бизнес-центра, когда раздались выстрелы. В сторону предпринимателя были выпущены как минимум пять пуль. Причем стрелял бывший компаньон коммерсанта. Ранее мужчины вели совместную деятельность — у них был небольшой завод в Подмосковье по изготовлению стеклотары для алкогольной продукции. Затем мужчины разбежались, но Багирян, по словам партнера, остался ему должен по долговым обязательствам около 3 миллионов долларов. В среду мужчина пришел в офис к Багиряну — сначала разговор протекал в мирном русле. И должник якобы обещал вернуть деньги. Но, когда мужчины вышли из офиса улицу и направились к своим машинам, тот, по словам компаньона, отказался от своих слов и заявил, что деньги не вернет. Тогда предприниматель и открыл огонь. Кстати, стрелял он из пистолета Макарова, который остался у него еще с «лихих» 90-х годов. В тяжелом состоянии с огнестрельным ранением брюшной полости Багиряна доставили в больницу, где спустя некоторое время он скончался. Охранник убитого самостоятельно задержал стрелявшего и сдал прибывшим полицейским из ОМВД по Даниловскому району. Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Кстати, знакомые Багиряна не один раз предостерегали коммерсанта о подобном исходе, так как у мужчины было много недоброжелателей. Один из работников даже уволился незадолго, предчувствуя трагедию. Дело в том, что в последние годы коммерческие дела Багиряна шли из рук вон плохо, он погряз в долгах. Кстати, бизнесом мужчина занимался всей своей большой семьей. Началось все в начале 2000-х годов, когда армянин (тогда он числился гендиректором ООО «Промстройинвест XXI Век», вид деятельности компании — оптовая торговля) заключил с Департаментом городского имущества Москвы договор аренды земельного участка по адресу: Симоновский Вал, владение 26А (площадью 4,5 тыс. кв.м.) в целях эксплуатации и реконструкции существующего административного здания. Бизнесмен выстроил на этом месте современный бизнес-центр, а в 2009 году оформил его в совместную собственность со своими детьми — Александром, Эммой и Карэном. Здесь он открыл еще одну фирму — ООО «Инпромсервис» (бизнес в сфере поставки подшипников). Арендную плату за земельный участок Багирян платил не в полном объеме, из-за чего московские чиновники в конце прошлого 2016 года подали на коммерсанта в суд и выиграли дело. Багирян и его дети должны были выплатить городу почти 11 млн рублей. Как судачат знакомые, компания ООО «Инпромсервис» Багиряном была организована для отвода глаз. В реальности большую часть времени он посвящал другим своим бизнес-проектам, в частности торговому центру на Алма-Атинской улице. А здесь были одни проблемы — огромное число претензий от выполнивших работы подрядчиков, с которыми Багирян не расплатился. В конечном счете нервы одного из экс-компаньонов не выдержали, и он взял в руки пистолет.