Анкара препятствует публикации отчета ЕС о пытках в турецких тюрьмах

Комитет против пыток Совета Европы не может облнародовать отчет о положении дел в турецких тюрьмах, поскольку Анкара не разрешает сделать это. Об этом сообщил в четверг, 20 апреля, глава комитета Николай Гнатовский перед опубликованием ежегодного отчета. "Разумеется, мы очень хотели бы обсудить имеющуюся у нас информацию. Но без разрешения я не могу сказать об этом ни слова", - заявил Гнатовский. После подавления неудавшегося государственного переворота в Турции в июле 2016 года и массовых арестов подозреваемых в причастности к путчу экспертная группа европейского комитета против пыток посетила тюрьмы Измира, Анкары и Стамбула. Согласно информации министерства внутренних дел Турции, к началу апреля 2017 года в камерах предварительного заключения содержались почти 47 тысяч человек, обвиняемых в связях с исламистским движением во главе с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Международная конвенция против пыток, к которой Турция присоединилась в 1989 году, позволяет правозащитникам посещать заключенных и открывает доступ к документам о них. "Мы поговорили с сотнями людей - поодиночке и без свидетелей. В итоге у нас собралось довольно много материала, на основании которого можно прийти к определенным выводам", - сообщил Николай Гнатовский. До сих пор Турция не возражала против опубликования отчетов Комитета против пыток Совета Европы, но власти страны не разрешают обнародовать три последних материала. В качестве сравнения Гнатовский добавил, что Россия разрешила публикацию лишь трех отчетов из 26.