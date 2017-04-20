В Азербайджане увеличиваются штрафы за клевету, оскорбление и вторжение в частную жизнь - Jam-news

Милли меджлис (парламент) Азербайджана готов увеличить в несколько раз штрафы за клевету, оскорбление и вторжение в частную жизнь. Согласно проектам изменений, размер штрафов будет увеличен от трех до десяти раз. Проект изменений в Уголовный кодекс уже одобрен парламентской комиссией по праву. И будет вынесен на голосование на пленарном заседании 25 апреля. Согласно проекту изменений, минимальный штраф по первому пункту статьи 147 (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении в интернете) будут увеличен в десять раз. Предлагается заменить слова «штрафы от 100 до 500 манатов» (соответственно от 55.5 до 83.3 евро) на «штрафы от 1,000 до 1,500 манатов» (соответственно от 555 до 833 евро). Что понимается под словом «массовое распространение» законопроект не уточняет. В санкции статьи 148 (оскорбление) предлагается заменить слова «штрафы от 300 до 1000 манатов» (от 167 до 555 евро) на «штрафы от 1,000 до 1,500 манатов» (от 555 до 833 евро). Кроме того, ужесточается наказание за вторжение в частную жизнь. В связи с этим в статью 156 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики предлагается внести изменение. Согласно изменению, предусмотренный в санкции статьи штраф «от 100 до 500 манатов» предлагается заменить на штраф «от 1,000 до 2,000 манатов» (от 555 до 1,111 евро). jam-news.net