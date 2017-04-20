Россия представила доказательства постановки химатаки в Сирии

Россия представила экспертам Организации по запрещению химического оружия фотографии, которые указывают на «постановочный характер» инцидента с применением химоружия в провинции Идлиб в Сирии Россия представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ряд свидетельств, что инцидент с применением химического оружия в провинции Идлиб в Сирии носил постановочный характер. Об этом ТАСС рассказал ​постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями​ Михаил Ульянов продемонстрировал коллегам фотографии, которые иллюстрируют ряд «нестыковок» в озвученной ОЗХО версии применения химоружия в городе Хан-Шейхун. «Судя по тем фотографиям, которые представил Ульянов, в озвученной версии о применении химоружия есть много нестыковок», — сказал Шульгин. По его словам, первая касается того, что в Хан-Шейхуне был применен зарин. «Медикам известно о том, что в результате применения зарина сужаются зрачки. Между тем на фотографиях видно, что у детей зрачки расширены», — рассказал он. «Вторая нестыковка — это характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций, иллюстрирующие свой рассказ о преступлениях сирийского режима». По словам Шульгина, указанная воронка «явно не от авиационной бомбы или ракеты» и «наводит на мысль», что был организован «взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов».

