Агентство Reuters узнало авторов плана влияния России на американские выборы

Российский институт стратегических исследований (РИСИ) разработал в 2016 году план воздействия на президентские выборы в США с целью поддержки кандидатуры Дональда Трампа и подрыва доверия американцев к избирательной системе Соединенных Штатов. Об этом в среду, 19 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших американских чиновников. "Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично российский президент Владимир Путин, уточнил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. В РИСИ подготовили два документа, пояснили собеседники агентства. В июне прошлого года были разработаны рекомендации для Кремля о запуске пропагандистской кампании в социальных сетях и при поддержке государственных иновещательных компаний (в частности, телеканала RT и агентства Sputnik) с целью склонить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию в отношении России, нежели бывший глава государства Барак Обама. Во втором документе, подготовленном в октябре, эксперты исходили из вероятной победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон и предлагали перейти от пропаганды в поддержку Трампа к вбросу сведений о фальсификациях на голосовании, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон как вероятного будущего президента США. Оба плана за авторством РИСИ распространялись в российских правительственных кругах, передает Reuters. Источники агентства отказались рассказать, как эти документы попали к американским разведслужбам. В то же время хакерские взломы серверов Демократической партии в рекомендациях РИСИ не упоминались. По словам собеседников Reuters, Кремль руководил кибератаками отдельно от пропагандистской кампании. РИСИ был учрежден президентом России и занимается подготовкой экспертных оценок, рекомендаций и информационно-аналитических материалов для администрации президента РФ, Совета Федерации, Госдумы и других ведомств, говорится на сайте организации. С начала 2017 года директором РИСИ является Михаил Фрадков, который до этого без малого десять лет возглавлял Службу внешней разведки (СВР) России. До этого РИСИ руководил Леонид Решетников, который перед приходом в организацию также служил в СВР.