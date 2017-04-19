Международный суд ООН частично удовлетворил иск Украины к России

Международный суд ООН в Гааге в среду, 19 апреля, частично удовлетворил требования Украины, обратившейся в суд с иском против России. Суд обязал Москву обеспечить возможность получать образование на украинском языке и прекратить притеснение крымско-татарских организаций. В то же время суд не признал Россию виновной в финансировании терроризма и отказался принимать меры по этой части иска. В своем иске, поданном в середине января 2017 года, Киев указал на нарушение Москвой двух конвенций ООН, к которым присоединились обе страны: Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинские власти утверждали, что Москва не принимает меры, чтобы остановить поставки оружия и финансирование боевиков "ДНР" и "ЛНР". Таким образом, аргументирует украинская сторона, Россия косвенно способствовала совершению нападений со стороны сепаратистов на гражданское население. Суд в Гааге счел это утверждение недоказанным.