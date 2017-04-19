В Турции главная оппозиционная партия не признает результатов референдума и грозится покинуть парламент

Главная оппозиционная партия Турции пригрозила выйти из состава парламента в знак протеста против нарушения законодательства во время проведения референдума об изменении конституции, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters. «Мы не признаем результаты этого референдума, — объявила официальный представитель Республиканской народной партии Селин Сайек Боке. — Мы обещаем, что используем все свои демократические права, чтобы опротестовать их». Боке заявила, что ее партия выступает за проведение нового референдума, и добавила, что легитимность воскресного плебисцита находится под вопросом. В Великом национальном собрании Турции Республиканская народная партия имеет вторую по размерам фракцию — 133 депутата, — уступая только правящей Партии справедливости и развития. 16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении плебисцита, в частности критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.