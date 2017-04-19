Под Владимиром уничтожили двух уроженцев Средней Азии, готовивших теракты

РИА Новости. Два уроженца Средней Азии, связанные с вербовщиками международных террористов и выражавшие готовность совершить теракты в России, ликвидированы во Владимирской области при попытке задержания, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Сотрудниками ФСБ РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области. Данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет. Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.