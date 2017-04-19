Transparency International просит Путина проверить Медведева после расследования ФБК

Российское отделение международной неправительственной организации Transparency International (TI) обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить премьер-министра Дмитрия Медведева на предмет соблюдения им антикоррупционного законодательства. "На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и многочисленных сообщений в СМИ мы полагаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов", - говорится в заявлении организации, опубликованном во вторник, 18 апреля. Медведев периодически бывает в усадьбе "Мансурово", принадлежащей компании, которой руководит его однокурсник Илья Елисеев, о чем последний рассказывал в интервью газетам "Известия" и "Коммерсант", отмечается в сообщении TI. В то же время Елисеев входит в правление "Газпромбанка". "Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурово" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере", - указано в заявлении организации. В случае выявления конфликта интересов TI просит Путина "принять меры по привлечению к ответственности" Медведева. В расследовании ФБК Алексея Навального о коррупционных схемах российского премьера Елисеев был назван его "самым доверенным лицом, связывающим воедино разветвленную схему медведевских владений". Фильм-расследование ФБК о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева, оформленной на сеть связанных с ним фондов, вышел 2 марта. На YouTube это видео посмотрели более 19 млн раз. Публикация расследования привела к массовым антикоррупционным протестам 26 марта в десятках городов России, которые закончились многочисленными задержаниями. Алексей Навальный призывает россиян выйти на новые митинги против коррупции в День России 12 июня.