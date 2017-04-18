Факты о глубинных нарушениях были проигнорированы

Антикоррупционный центр Транспаренси интернешнл подводит итоги мониторинга применения административного ресурса на парламентских выборах 2 апреля. Руководитель проектов Центра Варужан Октанян сказал в беседе с Lragir.am, что злоупотребление административным ресурсом сказалось на итогах выборов, вопрос только в масштабах воздействия. Есть факты, которые правоохранительные органы формально делают вид, что расследуют. Но наиболее глубинные факты были проигнорированы, сказал он. В частности, Октанян отметил сделанные НПО «Союз информированных граждан» записи, что также было свидетельством злоупотребления административным ресурсом. Если подобные явления остаются безнаказанными, и общество и партии не могут это никоим образом пресечь, то масштабы злоупотреблений будут только расти, отметил Варужан Октанян. Есть также запись с собрания сотрудников супермаркетов САС, которая свидетельствует о том, что сотрудников принуждали собирать голоса для владельца сети супермаркетов Артака Саркисяна. Это тоже косвенное применение административного ресурса. Предварительно можно сказать, что на этот раз масштабы подкупа были больше, говорит специалист. Утверждать, что это административный ресурс, можно будет, если доказать, что деньги поступали из государственного или муниципальных бюджетов. «Когда граждане говорят, что все равно победит та или иная партия, и выборами власть не сменить, то административный ресурс проще становится применять. Поэтому надо понять, в какой мере это убеждение укоренено в обществе», сказал он.