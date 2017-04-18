В Турции назвали возможную причину крушения полицейского вертолета

РИА Новости. Катастрофа полицейского вертолета Sikorsky в восточной турецкой провинции Тунджели связана, предположительно, с погодными условиями, заявила администрация губернатора провинции во вторник. Ранее турецкие СМИ сообщили о ЧП с полицейским вертолетом на востоке страны. "Восемнадцатого апреля в 11.40 мск в районе Пюлюмюр с вертолетом типа Sikorsky, принадлежащим департаменту полиции, через 10 минут после взлета прервалась связь. На борту находились семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа. По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия. На место происшествия отправлены спасательные команды", — говорится в заявлении ведомства.