В Мосуле убит один из главарей ИГ, возможно, выходец из России

РИА Новости. Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации в Мосуле одного из военных главарей террористической группировки "Исламское государство"*, известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси, возможно, выходца из России. По словам главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, террорист был уничтожен ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части Мосула. Ранее иракские военные объявляли об уничтожении, предположительно, выходцев из России по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ* сферу нефтепродуктов, и одного из военного командиров ИГ* Абу Мухаджира ар-Руси. Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, подчеркивая, однако, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России", говорится в заявлении полиции. Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В феврале премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.