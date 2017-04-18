Экс-командующий Армией обороны НКР может выйти на свободу – газета “Грапарак”

Бывший командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян, задержанный в марте в рамках уголовного дела о контрабандном провозе в страну ПЗРК "Игла", может выйти на свободу, пишет газета "Грапарак". По сведениям издания, 1 апреля в офисе блока Оганян-Раффи-Осканян кто-то пошутил, что Самвел Бабаян отпущен на свободу, и многие с цветами стали ждать Командующего, довольно поздно сообразив, что это лишь первоапрельская шутка./ Как отмечается в публикации, несмотря на шутку, в блоке считают, что его в ближайшее время выпустят на свободу. “Согласно источникам, близким к следствию, его освободят "за правильное поведение ". В частности, когда бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил о политической подоплеке его задержания, сам Бабаян отметил, что не считает себя политзаключенным", - пишет издание. Подробности читайте в сегодняшнем номере газеты “Грапарак”