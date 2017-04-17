Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения во взяточничестве

РИА Новости. Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и председателю Lotte Group Син Дон Бину предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщает в понедельник агентство Ренхап. По данным агентства, Пак Кын Хе предъявлены обвинения в общей сложности по 14 пунктам, в их числе взяточничество, получение взятки через третьих лиц, вмешательство в дела и принуждение к действиям третьих лиц за счет злоупотребления положением, раскрытие официальной секретной информации постороннему лицу и другие. Сторона обвинения настаивает на том, что экс-президент получала взятки от крупных южнокорейских корпораций, в том числе Samsung и Lotte, на общую сумму 59,2 миллиарда южнокорейских вон (52,02 миллиона долларов). Пак Кын Хе находится под арестом. Председателю Lotte Group Син Дон Бину было предъявлено обвинение во взяточничестве с участием третьих лиц. Однако задержания главы южнокорейской корпорации не последовало. С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал, в центре которого оказалась подруга экс-президента Южной Кореи Цой Сун Силь. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций. Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В начале марта текущего года Конституционный суд Южной Кореи принял решение об отстранении ее от власти. Сейчас временно обязанности главы государства исполняет премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан. На 9 мая назначены досрочные президентские выборы.