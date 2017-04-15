В деле о взрыве, произошедшем 11 апреля в Дортмунде рядом с автобусом местной футбольной команды "Боруссия", появилось третье признательное письмо. Как сообщается в пятницу, 14 апреля, послание с правоэкстремистским "почерком" было получено редакцией берлинской газеты Tagesspiegel накануне вечером. Федеральная прокуратура Германии проверяет письмо на подлинность. Представитель ведомства подтвердила получение письма, однако отказалась давать ему оценку. Анонимный автор письма, по сообщению Tagesspiegel, выступает против мультикультурности и угрожает дальнейшими нападениями. По данным агентства dpa, особенно остро критикуется миграционная политика, которую проводит канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Помимо этого, в послании якобы указывается, что 22 апреля "прольется красочная кровь". В спецслужбах предполагают, что угроза относится к демонстрации левых сил, которая должна пройти в этот день в знак протеста против съезда популистской партии "Альтернатива для Германии" в Кельне. Издание цитирует мнение представителей спецслужб, согласно которому информацию следует воспринимать всерьез, "потому что мы не вышли на след дортмундского преступника". Письмо может оказаться связанным со взрывом в Дортмунде, но может и нет, полагают в ведомстве. Сомнения вызывает, в частности, тот факт, что преступник заранее объявляет следующее нападение. Сразу же после взрыва в Дортмунде на месте преступления было найдена записка, в которой упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства". Поэтому, говорится в записке, спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке" ИГ. Автор письма заявил, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.