Генеральная прокуратура Армении изучает появившуюся накануне в соцсети аудиозапись предвыборного собрания, проведенного с сотрудниками ведущей сети розничной торговли в стране "SAS Group". Об этом “Фактинфо” сообщили в пресс-службе ведомства. Отметим, в оказавшейся в соцсети аудиозаписи слышно, как человек, который вел собрание, напоминает сотрудникам о предстоящих 2 апреля парламентских выборах, дает им указания, зачитывает их имена, призывая агитировать в пользу учредителя "SAS Group" Артака Саркисяна. Те работники, которые не собрали голоса или мало преуспели в этом, удостаиваются упреков, вплоть до того, что в их адрес звучат угрозы увольнением, а тех, кто собрал много голосов в пользу Артака Саркисяна, ведущий собрания одаривает похвалой и овациями. Отметим, что глава парламентской фракции оппозиционного Армянского национального конгресса(АНК) Левон Зурабян заявил радиостанции "Свобода", что блок АНК – Народная партия Армении обратится в Конституционный суд для обжалования итогов прошедших 2 апреля парламентских выборов. Он отметил, что блок АНК-НПА в качестве доказательства представит также опубликованную накануне аудиозапись с собрания "SAS Group" .