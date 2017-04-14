Путин и Эрдоган осудили химическую атаку, но не говорили о ракетном ударе США

  • Lragir.am
  • Право - 14 Апреля 2017, 13:39
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, президенты обсуждали развитие ситуации в Сирии и, в частности, высказались за проведение объективного международного расследования инцидента с химическим оружием в Идлибе.

Путин и Эрдоган также выразили обоюдную готовность в дальнейшем способствовать межсирийским переговорам как в Астане, так и в Женеве.

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