Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, президенты обсуждали развитие ситуации в Сирии и, в частности, высказались за проведение объективного международного расследования инцидента с химическим оружием в Идлибе. Путин и Эрдоган также выразили обоюдную готовность в дальнейшем способствовать межсирийским переговорам как в Астане, так и в Женеве.
Путин и Эрдоган осудили химическую атаку, но не говорили о ракетном ударе США
- Право - 14 Апреля 2017, 13:39