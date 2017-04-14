Редакция "Новой газеты" в четверг, 13 апреля, опубликовала заявление об открытых угрозах, прозвучавших в адрес журналистов редакции после статьи о массовых задержаниях и преследовании геев в Чечне. Как уточняет издание, 3 апреля в центральной мечети Грозного прошло экстренное собрание с участием представителей религиозных общин, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чеченской республики. Как сообщает "Новая газета", в мероприятии приняли участие 15 тысяч человек. По данным издания, на этом собрании советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Шахидов публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и обозначил его как "врагов нашей веры и нашей родины". Участники собрания также приняли резолюцию. Журналисты подчеркивают, что один из ее пунктов, открыто призывает к насилию. "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности", - цитирует пункт резолюции "Новая газета". Издание отмечает, что такой документ "подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами". Сразу после публикации этого заявления сайт издания оказался недоступен. Сотрудники "Новой газеты" сообщили, что он подвергся DDoS-атаке. "Новая газета" 1 апреля опубликоваларасследование, в котором сообщается, что в Чечне задержаны около 100 человек, которых заподозрили в гомосексуальной ориентации. Кроме того, по данным издания, убиты как минимум три человека. 8 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет выполнить проверку по фактам, свидетельствующим о совершении тяжких преступлений.