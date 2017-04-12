Следствие изучает исламистский след атаки на автобус дортмундской футбольной команды "Боруссия", сообщают в среду, 12 апреля, немецкие СМИ. По информации газет Süddeutsche Zeitung и Die Welt, телеканалов NDR и WDR, а также агентства dpa, признательная записка, найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного". В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства". Поэтому с настоящего момента спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке "Исламского государства". Авторы подметного письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне. Эксперты призывают не делать поспешных выводов По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба "Боруссия", пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанной записке, следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу, указывает агентство Reuters. В то же время, как сообщает dpa, следствие проверяет подлинность второго признательного послания, написанного, возможно, в левацких кругах. По информации агентства, поздно вечером 11 апреля в интернете было опубликовано письмо, составленное в стиле объединения левацких, леворадикальных и левых автономных группировок Antifa. В нем утверждается, что нападение совершено на автобус футбольной команды как "символ политики "Боруссии". Расследование нападения взяла на себя Федеральная прокуратура Германии, говорится в заявлении ведомства, опубликованном утром 12 апреля.