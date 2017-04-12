Апелляционный суд Армении сегодня рассмотрит жалобу на арест Самвела Бабаяна

Апелляционный суд Армении на сегодняшнем заседании рассмотрит жалобу адвоката бывшего командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна на решение суда первой инстанции об аресте своего подзащитного.Об этом корреспонденту “ФактИнфо” сообщил адвокат Бабаяна – Аветис Калашян. Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила, что в марте 2017 года СНБ РА получила предварительные сведения о предпринятой гражданами Армении попытке контрабандного провоза переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла” из Грузии в Армению. "В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята пусковая труба ПЗРК “Игла” с ракетой “9M39”", - отмечалось в сообщении. В сообщении СНБ также говорилось, что в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица, которые приобрели и перевезли компоненты ПЗРК, действовали по предварительному сговору с Самвелом Бабаяном и по его заказу. Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 235 и части 2 статьи 235.1 УК РА. С.Бабаян не признает вину в инкриминируемом ему деянии.