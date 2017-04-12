Усманов рассказал об обмене «усадьбы Медведева» на участок для сестры

Миллиардер Алишер Усманов рассказал, что передал фонду «Соцгорпроект» участок и дом в Подмосковье в рамках сделки по обмену земельными участками. Глава ФБК Алексей Навальный назвал этот дом «резиденцией Медведева», а сделку — взяткой Передача участка с «усадьбой Медведева», о котором в своем фильме рассказал глава ФБК Алексей Навальный, фонду «Соцгорпроект» была частью сделки по равноценному обмену земельными участками, заявил в интервью «Ведомостям» основной акционер USM Holdings миллиардер Алишер Усманов. Навальный в своем расследовании ссылался на документы Росреестра, по которым земельные участки, жилой дом и другие постройки рядом с поселком Знаменское в Подмосковье были переданы фонду, якобы близкому к премьеру Дмитрию Медведеву, по договорам дарения и пожертвования. По словам Усманова, этот дом он построил для своей сестры Гульбахор Бурхановны. Однако она отказалась в нем жить. «Сказала: «Зачем мне такой большой дом? Дети разъехались», — передает ее слова Усманов. Поэтому, продолжил Усманов, он и договорился с Ильей Елисеевым, которого Навальный называл однокурсником премьера Дмитрия Медведева, об обмене участками: взамен участка с домом в Знаменском Усманов получал участок рядом со своим домом на Рублевском шоссе, где фонд «Соцгорпроект» также планировал развивать девелоперский проект. «Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок — 12 га — на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», — рассказал Усманов. «​​Мы [c Елисеевым] договорились. Фонд уступил мне огромный участок [12 га на Рублевке] по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн.Переданный мною участок в 4 га стоит около $15–20 млн, и дом — еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50», — цитирует газета слова Усманова. В расследовании Навального это поместье оценивалось в 5 млрд рублей. «Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка. Никакого другого объяснения, почему олигарх кому-то дарит поместье за 5 миллиардов, быть не может», — написал Навальный в своем материале.​​ Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/12/04/2017/58ed4aa79a7947690fa5f557?from=main