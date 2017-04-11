4 дела о нарушениях в ходе парламентских выборов в Армении направлены в суд

По фактам зафиксированных в ходе состоявшихся 2 апреля выборов в Национальное собрание РА нарушений избирательного права, подлежащих расследованию Следственным комитетом РА в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, по положению на 11-е апреля возбуждено 15 уголовных дел.Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. 11 из 15 уголовных дел касаются попыток голосования более одного раза или вместо другого лица(статья 34-153 Уголовного кодекса РА), 4 – нарушения тайны голосования(статья 154 Уголовного кодекса РА). 4 из 15 указанных уголовных дел, по которым обвиняемыми проходят 4 человека, направлены в суд. Производство по одному уголовному делу прекращено за отсутствием состава преступления. Производство предварительного следствия по 10 уголовным делам продолжается, одно из которых – в Ереване, 9 – областях(4 дела по статье 154 Уголовного кодекса РА, 6 – по статье 34-153 УК РА).