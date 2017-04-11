Минюст США рассказал о причинах задержания программиста Левашова

Программист из России Петр Левашов был задержан в Барселоне в рамках операции по уничтожению сети ботнет под названием Kelihos. Левашов управлял ботнетом примерно с 2010 года, сообщается на сайте Минюста США в понедельник, 10 апреля. Ботнет - это сеть зараженных вирусом компьютеров, которая чаще всего используется для рассылки спама. Ботнет Kelihos "генерировал и распространял огромные объемы нежелательных электронных писем", в которых, в частности, была реклама поддельных лекарств. Kelihos также мог устанавливать на компьютеры вредоносное программное обеспечение, которое перехватывало пароли от банковских счетов пользователей. Под данным интернет-издания CNews, в ботнет Kelihos входили 109 тысяч зараженных компьютеров. Сайт Spamhaus в Великобритании, отслеживающий распространение спама, отдал Петру Левашову седьмое место в топ-10 мировых спамеров. Петр Левашов был задержан 8 апреля в Барселоне на основании международного ордера, выданного Интерполом в соответствии с запросом США. Эта страна требует выдать ей россиянина. Суд оставил его под арестом.