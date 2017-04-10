ЕСПЧ рассмотрит дело о смерти офицера Артака Назаряна. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его сестра, журналист Цовинар Назарян. ЕСПЧ решением от 14 марта принял в коммуникацию дело о смерти Артака Назаряна. ЕСПЧ обратился к правительству Армении, ожидая пояснений касательно обстоятельств смерти военнослужащего. Потерпевшую сторону представляет адвокат Ваге Григорян. Напомним, что трагедия произошла в конце июля 2010 г. на боевой позиции Тавуша. Согласно официальной версии, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Однако родственники Артака Назаряна уверены, что он был убит. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Дело о смерти офицера Артака Назаряна рассмотрит ЕСПЧ
- Право - 10 Апреля 2017, 18:07