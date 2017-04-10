Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста

Политик Алексей Навальный покинул изолятор временного содержания, говорится в сообщении на сайте общественной организации «Открытая Россия». Отмечается, что в последний момент его перевезли из изолятора временного содержания (ИВС) № 2, где он отбывал арест, в ИВС в ОВД Коньково. Напомним, господина Навального приговорили к административному аресту на 15 суток за неповиновение полиции на антикоррупционной акции в Москве 26 марта. За саму организацию этого несанкционированного митинга политику выписали штраф 20 тыс. руб. Политик своей вины не признал. Протестные акции прошли 26 марта по всей России. Число участников столичной акции полиция оценила в 7–8 тыс. человек. Очевидцы заявили в соцсетях о 15 тыс. митингующих. В Москве, по официальной информации МВД, задержаны 500 человек, «ОВД-Инфо» сообщало о 1030, сообщает Коммерсант.