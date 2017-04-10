В Ереване совершено разбойное нападение на директора ломбарда

Арабкирским следственным отделом следственного управления Следственного комитета РА по городу Ереван возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, произошедшего в Ереване. По предварительным данным, 9-го апреля 2017 года, в районе 01:40 двое предполагаемых преступников в маске проникли в принадлежащий ООО ломбард, расположенный на улице Киевяна в Ереване, с помощью пистолета угрожали директору компании применением опасного для жизни насилия, а затем украли имеющуюся в кассе денежную сумму, а также золотую цепочку с крестом, которая была на шее у директора, и скрылись с места происшествия. По данному факту арабкирским следственным отделом следственного управления по городу Ереван возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения по признакам пунктом 1, 2 и 4 части 2 статьи 175( Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупных размерах с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса РА. В ходе предварительного следствия директор компании признан потерпевшим, допрошены ряд свидетелей. Для выяснения целого ряда обстоятельств, имеющих существенное значения для уголовного дела, назначены судебно-дактилоскопическая экспертиза. Соответствующим подразделениям Полиции дано поручение предпринять меры, направленные на обнаружение предполагаемых преступников и передачу их органу, осуществляющему следствие. Предварительное следствие продолжается.