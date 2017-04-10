В Норвегии арестовали россиянина по делу о подготовке взрыва в Осло

Полицейская служба безопасности Норвегии, в обязанности которой входит раскрытие и предотвращение преступлений против национального правопорядка, сообщила в воскресенье, 9 апреля, что "17-летний гражданин России" арестован по делу о подготовке взрыва в районе Грёнланн в центре Осло. В стране повышен уровень угрозы национальной безопасности. Как отметила прокурор Полицейской службы безопасности, молодой человек был арестован по подозрению в обращении со взрывчатыми веществами. По ее словам, на данный момент следователи не уверены, планировал ли он совершить атаку. По данным спецслужб, речь шла о самодельном устройстве ограниченного радиуса поражения. Как сообщает на своем сайте норвежская газета Aftenposten, "россиянин прибыл в Норвегию в 2010 году в качестве соискателя убежища". Газета уточняет, что подозреваемому уже предъявлены обвинения, он допрошен. Адвокат мужчины отметила, что он не признает своей вины, и отказалась сообщать дополнительные подробности о своем клиенте, передает Aftenposten. В Полицейской службе безопасности Норвегии уточняют, что подозреваемый уже попадал в поле ее зрения. В настоящий момент следователи устанавливают, были ли у него сообщники. Российские диппредставительства пока не подтвердили информацию об аресте в Норвегии гражданина РФ. Полиция Осло 8 апреля обнаружила подозрительный предмет в районе Грёнланн неподалеку от центрального железнодорожного вокзала города и по горячим следам взяла под стражу подозреваемого. Саперы подорвали находку на месте.