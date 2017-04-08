Число обвиняемых в попытках повторного голосования на парламентских выборах в Армении дошло до 8

По положению на 7-е апреля по фактам попыток голосования более одного раза на парламентских выборах в Армении возбуждено 10 уголовных дел, три из которых были направлены в суд, сообщает пресс-служба СК РА. В рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета РА по Лорийской области, предъявлено обвинение в голосовании более одного раза на избирательном участке №23/02. 2-го апреля 2017 года поступило сообщение о регистрации случая повторного голосования на избирательном участке №23/02 в городе Ванадзор, примерно в 09:13. По данному факту следственным управлением Следственного комитета РА по Лорийской области было возбуждено уголовное дело по статье 34-153 Уголовного кодекса РА, предприняты необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента. В ходе предварительного следствия были добыты фактические данные о том, что избиратель А. Ованнисян(избирательны6й участок №23/02) 2 апреля в установленном порядке принял участие в голосовании на выборах в Национальное собрание, однако спустя некоторое время после голосования снова отправился на тот же избирательный участок и пытался зарегистрироваться с целью голосования. Однако сработал датчик устройства идентификации, в результате чего комиссия пресекла попытку голосования более одного раза. "На основе добытых достаточных доказательств 6-го апреля 2017 года А. Ованнисяну предъявлено обвинение по статье 34-153 Уголовного кодекса РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное следствие продолжается", - отмечается в сообщении. СК сообщает, что по положению на 7-е апреля по фактам попыток голосования более одного раза в ходе состоявшихся 2-го апреля выборов в НС возбуждено 10 уголовных дел, производство предварительного следствия по которым осуществляют территориальные подразделения СК РА. По 8 уголовным делам предъявлены обвинения 8 лицам. По трем делам объявлено о завершении предварительного следствия, и уголовные дела с обвинительным заключением направлены прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия. Предварительное следствие по 7 уголовным делам продолжается.