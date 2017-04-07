США расследуют возможное соучастие России в химической атаке в Сирии

Высокопоставленные источники в Пентагоне сообщили, что США расследуют возможное соучастие России в химатаке в Сирии. Ранее Вашингтон возложил ответственность за атаку на силы Башара Асада США изучают вопрос о возможном участии России в химической атаке в Сирии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на силы президента Башара Асада. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона. По словам собеседников агентства, пожелавших остаться неизвестными, есть версия, что Россия не смогла проконтролировать использование сирийским правительством химического оружия. Собеседники рассказали, что после применения химического оружия над местом, которое подверглось атаке, появился беспилотник, который принадлежал либо России, либо Сирии. Дрон вернулся, когда сирийцы уже направлялись в ближайшую больницу за помощью после атаки. Позднее на больницу была сброшена бомба, утверждают собеседники. Источники отмечают, что, не исключено, что бомбардировка больницы могла быть попыткой скрыть доказательства химической атаки.

