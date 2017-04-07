В Подмосковье задержали рецидивиста из Армении после обнаружения автомобиля с двумя убитыми в багажнике

В Ленинском районе Подмосковья задержан гражданин Армении, подозреваемый в двойном убийстве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального главка следственного комитета СКР. "Следователями установлена причастность неоднократно судимого 35-летнего гражданина Республики Армения к убийству двух лиц. Установлено, что преступление совершено в результате произошедшего конфликта. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, утром 3 апреля в сельском поселении Развилка Ленинского района Московской области в багажнике припаркованного на обочине грунтовой дороги автомобиля были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.