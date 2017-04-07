Итальянский суд остановил азербайджанский проект

Окружной суд Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, сообщает агентство Reuters. Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо, как минимум, до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде, отмечает агентство. Административный суд Лацио таким образом удовлетворил иск властей региона Апулия об аннулировании распоряжения Минэкологии Италии, которое дало разрешение на пересадку оливковых деревьев. Агентство Reuters отмечает, что если до конца апреля деревья не будут пересажены, то все работы по их пересадке будут отложены до ноября, потому что пересадка деревьев летом может закончиться их гибелью. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.