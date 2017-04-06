Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», согласно которому в 2016 году Армения - государство с полу-консолидированным авторитарным режимом и зарегистрировала снижение общих показателей демократии. В частности, в Армении показатель демократии с 5.36 баллов достиг 5.39 (демократичность страны оценивается по шкале 1-7 баллов, где 1 - наиболее демократичная, 7 - наименее). Общий индекс демократии формируется несколькими подпоказателями, которые по отдельности оценивают национальное демократическое управление, избирательные процессы, гражданское общество, независимые СМИ, местное демократическое управление, независимость судебной системы и коррупцию. Отдельные подпоказатели Армении следующие: национальное демократическое управление - 6, избирательный процесс - 6, гражданское общество - 3,75, независимые СМИ – 5.50, местное демократическое управление - 5,75, независимость судебной системы - 5.50, коррупция – 5.25, средняя демократическая оценка – 5.39 баллов. Примечательно, что показатель национального демократического управления, по сравнению с апрелем прошлого года снизился с 5.75 до 6.00, так как в прошлом году власти в Армении были не в силах разгонять акции протеста без применения необоснованного насилия. В докладе Freedom Housе, в частности, отмечается применение силы 28 июля в течение акций протеста в связи с захватом полка ППС. При этом, согласно Freedom House, с 2008 года показатель национального демократического управления в Армении переживает устойчивое снижение - с 5.25 до 6.00. О многочисленных пострадавших в результате применения полицией слезоточивого газа и шумовых гранат в июле прошлого года упоминается и в той части доклада, которая относится к независимости судебной системы. И хотя в этом вопросе показатель Армении по сравнению с прошлым годом такой же, однако в докладе четко отмечается, что судебная система Армении не имеет самоуправления и независимости от исполнительной власти. Показатель избирательных процессов Армении также зарегистрировал регрессию - с 5.75 до 6.00. Причина заключается в серьезных недостатках в ходе конституционного референдума в конце 2015 года и выборов в органы местного самоуправления в 2016 году. В прошлый раз Армения пережила подобную регрессию после президентских выборов 2008 года. Единственная область, где Армения зарегистрировала прогресс - независимые СМИ, и то благодаря росту профессионализма, плюрализму и доступу к онлайн-СМИ, которые бросают вызов телевидению,как единственного источника новостей. Фактически, согласно этому докладу, единственная область, в которой Армения зарегистрировала положительный прогресс – это СМИ, благодаря интернет-СМИ, которыми трудно управлять, и человеческому ресурсу, а именно – повышению профессиональной квалификации работников СМИ, между тем как во всех других областях, которые находятсяпод контролем государственных органов, все либо стабильно плохо, либо регистрируется регрессия. А единственная область, которая находится в относительно хорошем состоянии – это гражданское общество, которое со своим показателем находится в гораздо более лучшем состоянии, чем другие ветви государства. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»
Армения – государство с «полу-консолидированным авторитарным режимом»
- Право - 06 Апреля 2017, 16:13