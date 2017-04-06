Власти Петербурга обезвредили бомбу в жилом доме

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Право - 06 Апреля 2017, 12:35
Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - цитирует Серова ТАСС.

"Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено", - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Ранее стало известно, что жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.

Издание "Фонтанка" сообщает о задержании нескольких человек при обысках в доме.

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