Госдума проголосовала против проверки фактов из расследования о Медведеве

  • rbc.ru, Информационно-аналитическое агентство
  • Право - 06 Апреля 2017, 10:19
Госдума не поддержала протокольное поручение от КПРФ с требованием проверить факты из расследования Навального по Медведеву. За документ проголосовали только коммунисты.

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании отказалась поддержать предложенное КПРФ протокольное поручение с требованием проверить факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева.

За документ проголосовали только представители фракции КПРФ. Другие оппозиционные фракции — ЛДПР и «Справедливая Россия» — не голосовали.

Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов подтвердил РБК, что справедливороссы за протокольное поручение КПРФ не голосовали. «Лично моя позиция — я под дудку Навального плясать не буду, его деятельность не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией».

По мнению Емельянова, поддерживая Навального, «коммунисты просто пытаются уцепиться за хвост повестки». Ранее лидер партии Сергей Миронов призвал премьера Дмитрия Медведева отреагировать на расследование ФБК Навального.

Вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев сказал РБК, что депутаты ЛДПР не голосовали за «пространное сочинение» коммунистов, так как «это не дело парламента» и не стоит делать «лишнюю рекламу этому человеку (Навальному)».

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/05/04/2017/58e529759a7947524e1bfdb4?from=main

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