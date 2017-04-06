Госдума не поддержала протокольное поручение от КПРФ с требованием проверить факты из расследования Навального по Медведеву. За документ проголосовали только коммунисты. Госдума на сегодняшнем пленарном заседании отказалась поддержать предложенное КПРФ протокольное поручение с требованием проверить факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева. За документ проголосовали только представители фракции КПРФ. Другие оппозиционные фракции — ЛДПР и «Справедливая Россия» — не голосовали. Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов подтвердил РБК, что справедливороссы за протокольное поручение КПРФ не голосовали. «Лично моя позиция — я под дудку Навального плясать не буду, его деятельность не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией». По мнению Емельянова, поддерживая Навального, «коммунисты просто пытаются уцепиться за хвост повестки». Ранее лидер партии Сергей Миронов призвал премьера Дмитрия Медведева отреагировать на расследование ФБК Навального. Вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев сказал РБК, что депутаты ЛДПР не голосовали за «пространное сочинение» коммунистов, так как «это не дело парламента» и не стоит делать «лишнюю рекламу этому человеку (Навальному)». Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/05/04/2017/58e529759a7947524e1bfdb4?from=main
Госдума проголосовала против проверки фактов из расследования о Медведеве
- Право - 06 Апреля 2017, 10:19