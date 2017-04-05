Freedom House о зверствах ВС Азербайджана против мирного населения Арцаха и армянских солдат

Международная правозащитная организация Freedom House в разделе, посвященном Армении» в докладе «Страны переходного периода – 2017», коснулась апрельской войны прошлого года в Арцахе. «Неожиданное нападение Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики, начавшееся 2 апреля 2016 года, было самым широкомасштабным нападением после заключения соглашения о режиме прекращения огня в 1994 году. Продлившиеся четыре дня столкновения привели к беспрецедентному числу потерь с обеих сторон. Территория Республики Армения на короткое время также была подвергнута нападению», - сказано в докладе. Организация напоминает также о зверствах азербайджанской стороны против мирного населения Арцаха и попавших в плен армянских солдат, сообщает tert.am.