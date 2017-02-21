Беспорядки в Стокгольме: полицейских забросали камнями - Трамп знал

В пригороде Стокгольма в ночь на вторник произошли беспорядки в районе, где проживают преимущественно мигранты. По сообщениям полиции, в них приняли участие десятки человек. Точное число участников столкновений власти назвать не смогли, сославшись на то, что люди уходили и приходили снова. Стычка произошла поздно вечером у одной из станций стокгольмского метро, где полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемого. Полицейские были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, после того как в представителей правоохранительных органов стали бросать камни. Спустя два часа в соседнем районе неизвестные сожгли около десятка автомобилей и разграбили магазины. По словам местных властей, точный ущерб, нанесенный участниками беспорядков можно будет оценить лишь с наступлением дня. Двумя днями ранее, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, президент США Дональд Трамп заявил о серьезных проблемах в Швеции. "Посмотрите, что произошло в Германии, посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции, кто бы мог подумать! В Швеции! Их было много. У них возникли проблемы, которые они и представить себе не могли", - сказал американский лидер. Эти слова озадачили многих: никто, в том числе и бывший премьер-министр Швеции, не понял, что именно имел в виду Трамп. Никаких террористических нападений в Швеции в минувшую пятницу не было. Позднее президент США написал в "Твиттере", что говорил не о терактах, а затронул в своем выступлении тему мигрантов в Швеции, которая обсуждалась накануне в документальном фильме, вышедшем в эфир на телеканале Fox News. "Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", - написал он. Согласно официальным данным, Швеция, население которой насчитывает около 9,5 млн человек, приняла у себя около 200 тыс. беженцев и мигрантов. Это наибольшее соотношение прибывших к местным жителям, чем в остальных странах Европы. В 2015 году поток желающих получить статус беженцев сильно возрос: в страну прибыло более 160 тыс. человек. Это вызвало рост напряженности, имели место отдельные случаи нападений на мигрантов, а также демонстрации в поддержку и против иммиграции. В прошлом году поток беженцев снизился после того, как Швеция ввела новые пограничные правила, увеличив время проверки, а также стала материально поощрять мигрантов, согласных добровольно вернуться на родину.