Следственный комитет отпустил сына Вардана Осканяна

Следственный комитет Армении не подал ходатайство об аресте сына Вардана Осканяна, об этом говорится в сообщении СК. Напомним, что поступила жалоба о попытке лишения гражданина Н. Берберяна свободы со стороны Г. Сирадаряна и А. Осканяна. Якобы, они против его воли удерживали гражданина в машине, требуя вернуть долг и угрожая насильственными действиями. Были осуществены следственные мероприятия, в результате которых выяснилось, что пострадавший сделал в букмекерской конторе ставку на средства Сирадаряна и Осканяна и проиграл 1,65 млн. драмов. Сирадаряну и Осканяну предъявлены обвинения по части 1 ст. 131 УК, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.